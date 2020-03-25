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Факти / Світ

В Індії дитину назвали на честь коронавірусу

В Індії в штаті Уттар Прадеш на честь коронавірусу назвали новонароджену дитину.

Дівчинку назвали Корона на честь боротьби з епідемією.

Дядько новонародженої розповів, що вірус, який поширився по всій земній кулі, безсумнівно дуже небезпечний, проте він згуртував людей і сприяв укоріненню здорових звичок.

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За його словами, зараз важливо не панікувати, слідувати порадам медиків і влади.

– Цей малюк стане символом єдності людей у боротьбі з вірусом, – зазначив чоловік.

Дівчинка народилася здоровою 22 березня і тепер готується з мамою до виписки.

Раніше Факти ICTV писали, що у пологовому будинку в Білій Церкві жінка з Ірпеня народила дитину. 38-річній жінці підтвердили діагноз коронавірусу. Перші два тести показали негативний результат, але після того, як кров відправили на аналіз до Києва – Covid-19 підтвердився.

Джерело: Deccan Herald

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