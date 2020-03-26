В Угорщині від коронавірусу помер британський дипломат

Старший британський дипломат Стівен Дік помер у вівторок, 24 березня, після позитивного результату тесту на Covid-19.

37-річний Стівен Дік обіймав посаду заступника глави місії в посольстві Великої Британії в Будапешті.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що його приголомшила сумна звістка про смерть Діка.

– Стівен був відданим дипломатом і представляв свою країну з величезним професіоналізмом і пристрастю, – сказав чиновник.

Нагадаємо, в Угорщині було підтверджено 226 випадків захворювання і 10 випадків смерті.