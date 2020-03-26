В Ухані відшукали людину, у якої вперше діагностували Covid-19

Першою людиною, у якої діагностували коронавірус, стала продавчиня креветок з ринку морепродуктів у китайському місті Ухань.

Жінка захворіла 11 грудня 2019 року.

У продавчині підвищилася температура, після чого вона звернулася за медичною допомогою. Жінка розповіла медикам, що зазвичай її рятували ін’єкції ліків, але цього разу вони не дали результату. Хвора звернулася за допомогою тільки на п’ятий день захворювання.

У лікарні їй встановили діагноз коронавірус.

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За інформацією Комітету з охорони здоров’я Уханя, до кінця грудня вірусом заразилися 27 людей, більшість з них контактували з ринком.

Вдалося знайти й першого зараженого, який не мав жодного стосунку до ринку. Ним виявився чоловік, у якого 16 грудня 2019 року підвищилася температура, і він звернувся до лікарні. Хворий зазначив, що протягом останніх двох тижнів їздив тільки на роботу на метро, де, вірогідно, і заразився вірусом.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали, як Китай відновлює свою економіку після епідемії Covid-19 і настільки потужним виявився удар інфекції.

Джерело: Sina