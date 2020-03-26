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Віце-прем’єр Іспанії Кальво захворіла на коронавірус

Віце-прем’єр-міністр Іспанії Кармен Кальво захворіла на коронавірус.

Її тест, який зробили у вівторок, дав позитивний результат.

Кармен Кальво

Кальво госпіталізували минулого тижня з респіраторною інфекцією. Однак попередні кілька тестів виявилися негативними.

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За попередньою інформацією, наразі вона знаходиться в одній з клінік Мадрида, де і походить ізолювання.

Всього в Іспанії зафіксували 49 515 випадків Covid-19, з яких померли 3647 осіб, а вилікувалися – 5367.

До речі, кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії стала більше, ніж у Китаї.

Джерело: El Pais

Фото: Getty Images

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