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Факти / Світ

Борюся за себе і дитину: вагітна з Covid-19 зі сльозами на очах благає сидіти вдома

39-річна британка Карен Маннерінг, яка перебуває на шостому з половиною місяці вагітності та лікується від Covid-19, закликала не порушувати самоізоляцію.

Жінка важко переносить інфікування коронавірусом, бо своє відеозвернення вона записала лежачи і важко дихаючи.

Британка додала, що через коронавірус у неї зафіксувано запалення обох легенів.

– Я борюся за себе і свою дитину, – сказала вона.

Через те, що вірусом можуть інфікуватися троє її дітей та чоловік, вона з ними зовсім не бачиться.

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– Я кажу вам зараз, якщо ви збираєтеся зустрітися зі своїм другом, щоб випити пива, або для прогулянки поруч із морем, тому що хороша погода, ви “принесете” цей вірус додому, і він вб’є когось із членів вашої сім’ї, – сказала вона.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу жорсткий карантин у Великій Британії запровадили 23 березня.

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