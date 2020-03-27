Глава МВФ оголосила про початок світової економічної рецесії

Світова економіка наразі перебуває у стані рецесії, заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

Вона зазначила, що пандемія коронавірусу призведе до скорочення обсягу світової економіки в 2020 році.

За її словами, світ перебуває в безпрецедентній ситуації, коли глобальна криза здоров’я перейшла в економічну і фінансову кризу.

– Після раптової зупинки економічної активності глобальне виробництво скоротиться в 2020 році. Ми дуже наполегливо закликаємо країни посилити заходи стримування, в агресивний спосіб, щоби мати можливість скоротити тривалість періоду рецесії, – заявила Георгієва.

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Що таке рецесія

Коли ми говоримо про економічний розвиток країни, можна виділити дві фази: зростання та спад економічної активності.

Якщо виробництво на максимумі — економіка в експансії, а рецесія – це коли з’являються економічні проблеми, і тому виробництво продукції стає дедалі складнішим процесом і йде на спад.

До речі, у МВФ заявили про прогрес щодо програми фінансування України.

Джерело: МВФ