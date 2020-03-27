Господь повинен оберігати Білорусь від коронавірусу – Лукашенко

Білорусь продовжить підготовку до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Зокрема, він зазначив, що має намір відвідати і Москву для участі в параді.

– У мене одна проблема: у нас точно такі ж заходи і ось ми думаємо, як зробити так, щоб я зміг побувати там. Але я не знаю, виходячи з того, що у них відбувається і цей психоз їх охопив (в зв’язку з коронавірусом) чи будуть вони проводити ці заходи. Ми поки нічого не скасовуємо, у нас будуть всі заплановані заходи, – наголосив президент Білорусі.

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На думку Лукашенка, саме Господь повинен оберігати Білорусь від коронавірусу, адже країна вже багато населення втратила у Другій світовій війні.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко назвав коронавірус психозом. На його думку, люди можуть більше постраждати від паніки, ніж від самого коронавірусу.

Джерело: БелТА