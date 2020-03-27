PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Станом на 27 березня у світі інфіковано коронавірусом 532 692 особи. Вилікуватися від хвороби вдалося 122 672  пацієнтам, а 24 о75 померли.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у США – 85 991 інфікований.

На другому місці Китай – там заразилися 81 782 особи, ще 74 181 уже одужали.

Третю позицію за кількістю заражених коронавірусом посідає Італія. Загальна кількість хворих у країні становить 80 589, а померло 8 215.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Станом на 27 березня в Україні лабораторно підтверджено 196 випадків Covid-19, п’ять з них – летальні, чотири людини вилікувалася.

 

Коронавірус офіційно підтверджений у:

  • Волинській області – 2;
  • Дніпропетровській області – 2;
  • Донецькій області – 1;
  • Житомирській області – 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківській області – 16 (2 летальних);
  • Києві – 34 (3 випадки за останню добу);
  • Київській області – 24, з яких два за останню добу;
  • Львівській області – 2, з яких 1 за останню добу;
  • Запорізькій області – 7 (5 за добу);
  • Тернопільській області – 15, (1 летальний);
  • Чернівецькій області – 38 (1 летальний);
  • Черкаській області – 2;
  • Луганській області – 1;
  • Одеській області -4;
  • Вінницькій області – 1;
  • Херсонській області – 1.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка