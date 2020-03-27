Станом на 27 березня у світі інфіковано коронавірусом 532 692 особи. Вилікуватися від хвороби вдалося 122 672 пацієнтам, а 24 о75 померли.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у США – 85 991 інфікований.

На другому місці Китай – там заразилися 81 782 особи, ще 74 181 уже одужали.

Третю позицію за кількістю заражених коронавірусом посідає Італія. Загальна кількість хворих у країні становить 80 589, а померло 8 215.

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Станом на 27 березня в Україні лабораторно підтверджено 196 випадків Covid-19, п’ять з них – летальні, чотири людини вилікувалася.

Коронавірус офіційно підтверджений у:

Волинській області – 2;

Дніпропетровській області – 2;

Донецькій області – 1;

Житомирській області – 2 (1 летальний);

Івано-Франківській області – 16 (2 летальних);

Києві – 34 (3 випадки за останню добу);

Київській області – 24, з яких два за останню добу;

Львівській області – 2, з яких 1 за останню добу;

Запорізькій області – 7 (5 за добу);

Тернопільській області – 15, (1 летальний);

Чернівецькій області – 38 (1 летальний);

Черкаській області – 2;

Луганській області – 1;

Одеській області -4;

Вінницькій області – 1;

Херсонській області – 1.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.