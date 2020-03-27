Країни ЄС визначили п’ять пріоритетів у боротьбі з коронавірусом

Під час зустрічі у форматі телеконференції лідери країн ЄС погодили п’ять ключових пріоритетів у спільних діях для подолання кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.
Перший стосується продовження заходів та координації зусиль, щоб стримати розповсюдження Covid-19. Для цього потрібно посилити систему охорони здоров’я.
Другий пріоритет – координація зусиль для забезпечення необхідної кількості медичного обладнання.
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Ще одним важливим пунктом є координовані дії у питанні пришвидшення розроблення вакцини проти коронавірусу.
Серед двох інших пріоритетів – вирішення економічних питань і повернення європейських громадян.
Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ країн Великої сімки погодилися з необхідністю спільних зусиль у боротьбі з новим коронавірусом.
Джерело: ЄС