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Факти / Світ

Київ купив тести на Covid-19, які Іспанія забракувала і повернула до Китаю

Іспанія повернула партію швидких тестів на коронавірус китайському виробникові, оскільки вони виявилися ненадійними.

Китайська компанія під назвою Shengzhen Bioeasy Biotechnology, у якої органи охорони здоров’я Іспанії придбали засоби діагностування Covid-19, відповідала критеріям ЄС, але її продукція не підтвердила свою ефективність.

Перші девять тисяч тестів із партії мають чутливість лише 30%, а потрібно принаймні 80%, – заявили представники органів охорони здоров’я Іспанії.

Водночас Китай відповів, що виробник не мав офіційної ліцензії на продаж своєї продукції.

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До речі, про купівлю тестів саме цієї компанії заявив мер Києва Віталій Кличко. Вони розповсюдилися лікарнями столиці.

Нагадаємо, станом на 27 березня у Києві кількість хворих на коронавірус збільшилася до 55 людей.

Джерела: El Pais, Віталій Кличко

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