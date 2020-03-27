Без агресивних дій з боку урядів країн від коронавірусу можуть померти мільйони людей.

Про це повідомив очільник ВООЗ Тедрос Гебрейєсус.

Він також зазначив, що пандемія Covid-19 прискорюється з експоненціальною швидкістю.

– Перші 100 тис. випадків зайняли 67 днів. Другі – 11 днів. На треті 100 тис. пішло всього чотири дні. На четверті – лише два дні. Без агресивних дій влади у всіх країнах можуть померти мільйони людей, – повідомив Тедрос Гебрейєсус.

“The #COVID19 pandemic is accelerating at an exponential rate. The first 100,000 cases took 67 days. The second 100,000 took 11 days. The third 100,000 took just 4 days. The fourth 100,000 just 2 days. Without aggressive action in all countries, millions could die”-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2020

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До слова, станом на 27 березня кількість хворих на коронавірус у світі зросла до 532 253. Одужали від хвороби 122 627.

Від Covid-19 померло 24 072 людей. Найбільша смертність зафіксована у Італії – 8 215.

Карту поширення коронавірусу можна переглянути на Фактах ICTV.