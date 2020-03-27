PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Пандемія Covid-19 прискорюється з експоненціальною швидкістю – ВООЗ

Без агресивних дій з боку урядів країн від коронавірусу можуть померти мільйони людей.

Про це повідомив очільник ВООЗ Тедрос Гебрейєсус.

Він також зазначив, що пандемія Covid-19 прискорюється з експоненціальною швидкістю.

– Перші 100 тис. випадків зайняли 67 днів. Другі – 11 днів. На треті 100 тис. пішло всього чотири дні. На четверті – лише два дні. Без агресивних дій влади у всіх країнах можуть померти мільйони людей, – повідомив Тедрос Гебрейєсус.

Читайте: 100 тис. випадків за 4 дні: у ВООЗ заявили про прискорення темпів поширення коронавірусу

До слова, станом на 27 березня кількість хворих на коронавірус у світі зросла до 532 253. Одужали від хвороби 122 627.

Від Covid-19 померло 24 072 людей. Найбільша смертність зафіксована у Італії – 8 215.

Карту поширення коронавірусу можна переглянути на Фактах ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка