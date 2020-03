Без агресивних дій з боку урядів країн від коронавірусу можуть померти мільйони людей.

Про це повідомив очільник ВООЗ Тедрос Гебрейєсус.

Він також зазначив, що пандемія Covid-19 прискорюється з експоненціальною швидкістю.

“The #COVID19 pandemic is accelerating at an exponential rate.

The first 100,000 cases took 67 days.

The second 100,000 took 11 days.

The third 100,000 took just 4 days.

The fourth 100,000 just 2 days.

Without aggressive action in all countries, millions could die”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2020