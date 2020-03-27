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Факти / Світ

Папа Римський проведе загальну молитву за припинення пандемії Covid-19 (ОНЛАЙН)

Папа Римський Франциск проведе загальну молитву проти коронавірусу, яка відбудеться у режимі онлайн 27 березня о 19.00 за Києвом.

Він запросив католиків усього світу духовно долучитися до молитви, яка завершиться Євхаристичним благословенням Urbi et Orbi.

Читайте: Папа Римський вперше провів недільну службу онлайн через коронавірус

Нагадаємо, Папа Римський вже не вперше запрошує до спільної молитви онлайн. Так, 25 березня усі християни світу разом з понтифіком могли прочитати Отче наш.

Тоді молитва у режимі онлайн також була спрямована на припинення пандемії коронавірусу.

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