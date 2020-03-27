PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Перший випадок зараження коронавірусом в Кремлі

Серед співробітників адміністрації президента РФ є хворий на коронавірус.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

– Дійсно, в адміністрації виявлені випадки коронавірусу, це відповідає дійсності. Вживаються всі необхідні санітарно-епідеміологічні заходи, – сказав Пєсков.

Читайте: Міньйон без штанів: Путін у захисному костюмі від коронавірусу потішив мережу

Хворий не контактував з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, у Росії перенесли референдум, на якому мали розглянути поправки до Конституції РФ через коронавірус.

Джерело: rbc.ru

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка