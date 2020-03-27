Північна Македонія приєдналася до НАТО

Північна Македонія офіційно стала тридцятою країною, яка долучилася до Північноатлантичного альянсу.
Держава передала на зберігання свій документ про приєднання до Північноатлантичного договору до Державного департаменту США у Вашингтоні.
Союзники по НАТО підписали протокол про приєднання Північної Македонії в лютому 2019 року, після чого всі 29 національних парламентів проголосували за ратифікацію членства країни.
– Північна Македонія тепер є частиною сім’ї НАТО, сім’ї з тридцяти країн і майже одного мільярда людей.
Сім’я, заснована на впевненості, що незалежно від того, з якими труднощами ми стикаємося, ми всі разом сильніші і безпечніші, – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
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Welcome to our new #NATO Ally #NorthMacedonia: “I wholeheartedly congratulate our friends for this momentous achievement. I am thrilled that the country now becomes part of our transatlantic family,” @mesterhazymszp, #NATOPA President. More >>https://t.co/nU6WDXm8hc #WeAreNATO pic.twitter.com/HwLPS54p8q
— NATO Parliamentary Assembly (@natopapress) March 27, 2020
Церемонія підняття прапора Північної Македонії відбудеться в штаб-квартирі НАТО 30 березня 2020 року.
Раніше Факти ICTV писали, що Україна просила НАТО долучити її до програми розширених можливостей. Київ готовий підтримати місію НАТО і долучитися до натівських систем закупівлі.