Північна Македонія приєдналася до НАТО

Північна Македонія офіційно стала тридцятою країною, яка долучилася до Північноатлантичного альянсу.

Держава передала на зберігання свій документ про приєднання до Північноатлантичного договору до Державного департаменту США у Вашингтоні.

Союзники по НАТО підписали протокол про приєднання Північної Македонії в лютому 2019 року, після чого всі 29 національних парламентів проголосували за ратифікацію членства країни.

– Північна Македонія тепер є частиною сім’ї НАТО, сім’ї з тридцяти країн і майже одного мільярда людей.

Сім’я, заснована на впевненості, що незалежно від того, з якими труднощами ми стикаємося, ми всі разом сильніші і безпечніші, – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.