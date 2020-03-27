Ralph Lauren починає шити маски і халати

Корпоративний фонд Ральфа Лорена почне виробляти в США 250 000 масок і 25 000 халатів.

Інші модні бренди також зобов’язалися допомогти терміново виготовити медичний одяг.

Фонд також виділяє $10 млн на глобальні заходи для боротьби з пандемією коронавірусу.

– В основі нашої компанії завжди був дух єднання, який надихає нас на творчість, нашу впевненість і, найголовніше, на нашу підтримку один одного. В останні тижні і місяці цей дух ніколи не вагався, – сказав виконавчий голова модного бренду Ральф Лорен.

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Інші відомі ритейлери також перебудовують виробничі лінії для виробництва лицьових масок і халатів.

Наприклад, компанія LVMH, що володіє брендом Louis Vuitton, заявила, що почне виробляти дезінфікуючий засіб для рук у Франції