PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Ralph Lauren починає шити маски і халати

Корпоративний фонд Ральфа Лорена почне виробляти в США 250 000 масок і 25 000 халатів.

Інші модні бренди також зобов’язалися допомогти терміново виготовити медичний одяг.

Фонд також виділяє $10 млн на глобальні заходи для боротьби з пандемією коронавірусу.

– В основі нашої компанії завжди був дух єднання, який надихає нас на творчість, нашу впевненість і, найголовніше, на нашу підтримку один одного. В останні тижні і місяці цей дух ніколи не вагався, – сказав виконавчий голова модного бренду Ральф Лорен.

Читайте: Tesla відкриє завод для виробництва апаратів штучної вентиляції легенів

Інші відомі ритейлери також перебудовують виробничі лінії для виробництва лицьових масок і халатів.

Наприклад, компанія LVMH, що володіє брендом Louis Vuitton, заявила, що почне виробляти дезінфікуючий засіб для рук у Франції

Джерело: ВВС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка