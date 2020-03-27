США можуть заборонити реанімацію пацієнтів з коронавірусом

В американських штатах Іллінойс, Вашингтон та Пенсильванія розглядають можливість припинення реанімації хворих, в яких коронавірус.

Не проводитимуть серцево-легеневу реанімацію незалежно від побажань пацієнтів і членів їх сім’ї.

За словами лікарів, в поточних умовах реанімування одного пацієнта з зупинкою дихання вимагає присутності від восьми до 30 фахівців і наявності спеціальних засобів захисту.

– Недостаток засобів індивідуального захисту і необхідність швидкого реагування на стан пацієнта в реанімації підвищує ймовірність зараження лікарів, – говорять у лікарнях.

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Відмова від реанімації пацієнтів з Covid-19, у яких зупинилося дихання, дозволить звільнити медичний персонал і зберегти засоби індивідуального захисту.

Влада розглядає правові та етичні аспекти таких заходів. Поки що всі лікарні продовжують реанімувати хворих на коронавірус при необхідності.

Як писали Факти ICTV, США стали першою країною в світі за кількістю хворих на коронавірус.

Президент США Дональд Трамп вважає, що цей результат є наслідком масового тестування населення.

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