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Факти / Світ / Росія

У Льва Лещенка підтвердили коронавірус

78-річний співак Лев Лещенко хворий на коронавірусну пневмонію.

Про це повідомив головний лікар лікарні №40 в селищі Комунарка Денис Проценко.

– Після дообстеження (Лещенко, – Ред.) була підтверджена короновірусна етіологія пневмонії, – розповів Проценко.

Нагадаємо, 24 березня концертний директор артиста Олег Дмитрієв повідомив, що Лев Лещенко госпіталізований з підозрою на коронавірус.

Однак опісля його друг Володимир Винокур запевняв, що у артиста звичайна пневмонія.

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