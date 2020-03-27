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Факти / Світ

У Нью-Йорку біля лікарень розгорнули мобільні морги

Біля лікарень Bellevue Hospital і Elmhurst Hospital в Нью-Йорку розгорнули мобільні морги.

Рішення було ухвалене через ймовірну велику кількість померлих від коронавірусу, з якими не будуть справлятися морги лікарень.

Вантажівки і намети зможуть збільшити місткість моргів до 3 500-3 600 тіл.

Читайте: Трамп сподівається позбутися пандемії коронавірусу до Великодня

Останнього разу Нью-Йорк ухвалював подібні заходи після теракту 11 вересня 2001 року.

В Нью-Йорке возле больниц развернули мобильные морги

Нагадаємо, США стали першою країною в світі за кількістю хворих коронавірусом.

Станом на 27 березня в США зафіксовано 93 329 заражених Covid-19. У Китаї ж кількість захворілих 81 340 осіб.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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