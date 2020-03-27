У прем’єра Великобританії Бориса Джонсона діагностували коронавірус.

Про це він повідомив у себе на сторінці в Twitter.

– У мене з’явилися легкі симптоми коронавірусу – температура і стійкий кашель. За порадою лікаря я зробив тест, який показав позитивний результат, – повідомив Джонсон.

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Зараз прем’єр-міністр Великобританії перебуває на самоізоляції і працює з дому. Він продовжуватиме керувати країною за допомогою відеозв’язку.

Нагадаємо, серед співробітників адміністрації президента РФ є хворий коронавірус. Але він не контактував з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Twitter