У Сінгапурі саджатимуть до в’язниці за навмисне наближення до людей

Влада Сінгапуру в рамках посилення заходів проти поширення коронавірусу засуджуватиме до тюремного ув’язнення людей, які навмисно порушують дистанцію.

За порушення можуть відправити у в’язницю на термін до півроку і оштрафувати на суму до $7 тис.

– Той, хто навмисно сидить на відстані менше одного метра від іншої людини в громадському місці або хто стоїть на відстані менше метра від іншої людини в черзі, буде винним у скоєнні злочину.

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Крім цього, влада Сінгапуру оголосила про закриття барів і кінотеатрів, скасування великих заходів. Проте в Сінгапурі повномасштабний карантин досі не введено.

Наразі в Сінгапурі виявлені 683 випадки коронавірусу, серед яких є два летальні.

Джерело: Time