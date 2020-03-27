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Факти / Світ

В Італії від Covid-19 за добу померло 969 людей

В Італії кількість загиблих від коронавірусу за останню добу сягнула 969 людей. Це найвищий показник від початку пандемії коронавірусу.

Жертвами хвороби в Італії стали 9 134 людей.

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– Сьогодні дані говорять про одужання 589 осіб, їх число дійшло до 10 950, – заявив комісар щодо надзвичайної ситуації в охороні здоров’я Доменіко Аркур.

На цей момент коронавірусом інфіковані 66 414 італійців, за добу цей показник виріс на 4 401.

Раніше Факти ICTV писали, що в  Італії 34-річна медсестра Даніела Треццо покінчила життя самогубством після позитивного результату аналізів на коронавірус.

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