В Італії кількість загиблих від коронавірусу за останню добу сягнула 969 людей. Це найвищий показник від початку пандемії коронавірусу.

Жертвами хвороби в Італії стали 9 134 людей.

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– Сьогодні дані говорять про одужання 589 осіб, їх число дійшло до 10 950, – заявив комісар щодо надзвичайної ситуації в охороні здоров’я Доменіко Аркур.

На цей момент коронавірусом інфіковані 66 414 італійців, за добу цей показник виріс на 4 401.

Раніше Факти ICTV писали, що в Італії 34-річна медсестра Даніела Треццо покінчила життя самогубством після позитивного результату аналізів на коронавірус.