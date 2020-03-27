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Слідом за Джонсоном: міністр охорони здоров’я Британії заразився коронавірусом

Міністр охорони здоров’я і соціального захисту Великої Британії Мет Хенкок захворів на коронавірус Covid-19.

Про діагноз Хенкок повідомив у себе на сторінці Twitter.

– Я здав тест на коронавірус. Він виявився позитивним. На щастя, у мене слабкі симптоми і я самоізолювався. Працюю з дому, – написав міністр.

Читайте: У прем’єра Великобританії Бориса Джонсона діагностували коронавірус

Як стало відомо, коронавірус дістався до Кремля – позитивний тест на Covid-19 виявили в одного з співробітників адміністрації президента РФ.

Джерело: Matt Hancock 

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