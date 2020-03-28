“Екстраординарне” одужання: 101-річний італієць вилікувався від коронавірусу

101-річний італієць одужав від Covid-19. Про “екстраординарне” одужання повідомив заступник мера одного з міст в Італії Глорія Лізі.

За її словами, одужання літньої людини “вселяє надію в майбутнє”.

– 101-річний чоловік зробив це. Сім’я привела його додому вчора ввечері, – сказала Лізі та додала, що “ця історія вчить нас тому, що навіть після 101 року життя майбутнє невідоме”.

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Повідомляється, що чоловік народився під час пандемії іспанського грипу, в результаті якої загинули від 30 до 50 млн осіб в усьому світі.

Нагадаємо, Італія обігнала Китай і стала другою країною в світі за кількістю хворих коронавірусом. На першому місці перебувають США.