Станом на 28 березня у світі інфіковано коронавірусом 598 тис. 70 осіб. Вилікуватися від хвороби вдалося 114 тис. пацієнтам, а 26 260 осіб померли.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у США – 104 839 інфікованих.

У Європі лідером за кількістю заражень є Італія, в якій 86 498 інфікованих.

У материковому Китаї зареєстровано 81 946 нових випадків зараження коронавірусом.

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Станом на 23.00 27 березня загальна кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 310 осіб, з них 92 – за останню добу, п’ятеро померли і четверо одужали.

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 16 випадків;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 7 випадків;

Донецька область — 2 випадки;

Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 10 випадків;

Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;

м. Київ — 74 випадки;

Київська область — 41 випадок;

Львівська область — 5 випадків;

Луганська область — 2 випадки;

Миколаївська область — 1 випадок;

Одеська область — 6 випадків;

Полтавська область — 1 випадок;

Рівненська область — 9 випадків (1 летальний);

Сумська область — 5 випадків (1 летальний);

Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний);

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 1 випадок;

Хмельницька область — 1 випадок

Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;

Черкаська область — 3 випадки;

Чернігівська область — 1 випадок.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.