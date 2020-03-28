Станом на 28 березня у світі інфіковано коронавірусом 598 тис. 70 осіб. Вилікуватися від хвороби вдалося 114 тис. пацієнтам, а 26 260 осіб померли.
Найбільшу кількість випадків зафіксували у США – 104 839 інфікованих.
У Європі лідером за кількістю заражень є Італія, в якій 86 498 інфікованих.
У материковому Китаї зареєстровано 81 946 нових випадків зараження коронавірусом.
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Станом на 23.00 27 березня загальна кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 310 осіб, з них 92 – за останню добу, п’ятеро померли і четверо одужали.
Нині коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область — 16 випадків;
- Волинська область — 2 випадки;
- Дніпропетровська область — 7 випадків;
- Донецька область — 2 випадки;
- Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Запорізька область — 10 випадків;
- Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;
- м. Київ — 74 випадки;
- Київська область — 41 випадок;
- Львівська область — 5 випадків;
- Луганська область — 2 випадки;
- Миколаївська область — 1 випадок;
- Одеська область — 6 випадків;
- Полтавська область — 1 випадок;
- Рівненська область — 9 випадків (1 летальний);
- Сумська область — 5 випадків (1 летальний);
- Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний);
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 1 випадок;
- Хмельницька область — 1 випадок
- Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
- Черкаська область — 3 випадки;
- Чернігівська область — 1 випадок.
Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.