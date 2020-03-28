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Факти / Світ

Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Станом на 28 березня у світі інфіковано коронавірусом 598 тис. 70 осіб. Вилікуватися від хвороби вдалося 114 тис.  пацієнтам, а 26 260 осіб померли.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у США104 839 інфікованих.

У Європі лідером за кількістю заражень є Італія, в якій 86 498 інфікованих.

У материковому Китаї зареєстровано 81 946 нових випадків зараження коронавірусом.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Станом на 23.00 27 березня загальна кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 310 осіб, з них 92 – за останню добу, п’ятеро померли і четверо одужали.

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 16 випадків;
  • Волинська область — 2 випадки;
  • Дніпропетровська область — 7 випадків;
  • Донецька область — 2 випадки;
  • Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Запорізька область — 10 випадків;
  • Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;
  • м. Київ — 74 випадки;
  • Київська область — 41 випадок;
  • Львівська область — 5 випадків;
  • Луганська область — 2 випадки;
  • Миколаївська область — 1 випадок;
  • Одеська область — 6 випадків;
  • Полтавська область — 1 випадок;
  • Рівненська область — 9 випадків (1 летальний);
  • Сумська область — 5 випадків (1 летальний);
  • Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний);
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Хмельницька область — 1 випадок
  • Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
  • Черкаська область — 3 випадки;
  • Чернігівська область — 1 випадок.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.

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