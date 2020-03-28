Коронавірус в Італії: кількість смертей перевищила 10 тисяч

В Італії від коронавірусу померли 10 023 людини, з яких 889 – за останню добу.
Найбільша кількість смертей припадає на Ломбардію – 542 (загалом у регіоні 5 944 померлих).
Водночас 12 384 людини вилікувалися після зараження коронавірусом.
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Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії складає 92 472 особи.
Раніше стало відомо, що 101-річний італієць одужав від Covid-19. Про екстраординарне одужання повідомив заступник мера одного з міст в Італії Глорія Лізі.
Нагадаємо, Італія обігнала Китай і стала другою країною в світі за кількістю хворих коронавірусом. На першому місці перебувають США.
Джерело: ANSA
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