Коронавірус в Італії: кількість смертей перевищила 10 тисяч

В Італії від коронавірусу померли 10 023 людини, з яких 889 – за останню добу.

Найбільша кількість смертей припадає на Ломбардію – 542 (загалом у регіоні 5 944 померлих).

Водночас 12 384 людини вилікувалися після зараження коронавірусом.

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Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії складає 92 472 особи.

Раніше стало відомо, що 101-річний італієць одужав від Covid-19. Про екстраординарне одужання повідомив заступник мера одного з міст в Італії Глорія Лізі.

Нагадаємо, Італія обігнала Китай і стала другою країною в світі за кількістю хворих коронавірусом. На першому місці перебувають США.

Джерело: ANSA