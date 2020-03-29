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Факти / Світ

Дружина Джастіна Трюдо вилікувалася від коронавірусу

44-річна дружина прем’єра Канади Джастіна Трюдо Софі Грегуар вилікувалася від коронавірусу.

Наразі вона почувається набагато краще. Софі подякувала всім за підтримку.

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Вона розповіла, що знає, як важко бути на самоті.

– Але те, що ми збільшуємо фізичну відстань, не означає, що ми повинні робити те ж на емоційному рівні. Від соцмереж до простого телефонного дзвінка – існує дуже багато способів залишатися на зв’язку і фактично поглиблювати наші відносини на відстані, – сказала Софі.

Також вона додала, що наука і співчуття допоможуть подолати цю кризу.

– Це означає слухати, слідувати медичним протоколам і залишатися вдома весь час, – додала вона.

Раніше Факти ICTV писали, що США виділяють Україні допомогу для боротьби проти коронавірусу.

Джерело: Sophie Grégoire Trudeau

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