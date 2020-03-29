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Катастрофа літака МАУ: Іран зупинив розшифровку самописців через коронавірус

Іран зупинив розшифровку чорних ящиків збитого у Тегерані пасажирського літака МАУ у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про відповідне рішення заявив міністр доріг і міського будівництва Ірану Мохаммад Есламі.

– Через коронавірус роботи з розшифрування були припинені, – зазначив Есламі.

Читайте: Катастрофа літака МАУ: Іран перевірить, чи Україна може розшифрувати чорні скриньки

Також він додав, що розшифровка бортових самописців продовжиться, коли ситуація нормалізується.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

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