Коронавірус виник унаслідок природнього відбору – дослідження

Covid-19 має всі ознаки виникнення у природі, а не створення в лабораторії.

Вчені порівняли його генетичні дані з даними інших коронавірусів і з’ясували, що SARS-CoV-2 виник унаслідок природнього відбору.

– Порівнюючи доступні дані про послідовності генома для відомих штамів коронавірусу, ми можемо твердо визначити, що SARS-CoV 2 виник в результаті природних процесів – сказав співавтор дослідження Крістіан Андерсен, доцент кафедри імунології та мікробіології в Scripps Research.

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Також результати дослідження мікробіологів показали, що нуклеотиди допомагають вірусу захоплювати та проникати в клітини людей і тварин.

До речі, США виділяють Україні допомогу для боротьби проти коронавірусу.

Джерело: News Week