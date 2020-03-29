Порушив карантин: жителю Сінгапуру анулювали паспорт

У Сінгапурі влада анулювала паспорт 53-річного місцевого жителя, який порушив правила карантину.

Чоловік виїхав з Сінгапуру в Індонезію, отримавши при в’їзді повідомлення про обов’язкову домашню ізоляцію на два тижні.

Але в той же день він знову відправився в Індонезію. За це йому загрожує штраф в розмірі $10 тис. або взяття під варту на термін до півроку.

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Чоловік повернувся до Сінгапуру і отримав другий припис від імміграційної служби. Однак за ігнорування карантинних зобов’язань міграційна служба Сінгапуру анулювала його паспорт.

Без паспорта він не зможе виїжджати за кордон, але буде залишатися громадянином Сінгапуру.

До речі, українців, що прибувають з-за кордону, відправлятимуть на обов’язкову обсервацію.

Джерело: Straits Times