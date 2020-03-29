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Факти / Світ

Від коронавірусу померла принцеса Марія Тереза

У Франції від коронавірусу померла 86-річна іспанська принцеса Марія Тереза.

Принцеса померла в Парижі, поховали Марію Терезу 27 березня в Мадриді.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Король Філіп IV і королева Летиція також зробили тести на коронавірус, однак, вони виявилися негативними.

До слова, Іспанія знаходиться на другому місці в світі за кількістю смертей від коронавірусу. У країні зафіксовано 78 797 випадків Covid-19. З них видужало 14 709 осіб, а померло – 6 528.

До речі, Факти ICTV писали, що дружина Джастіна Трюдо вилікувалася від коронавірусу.

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