Від коронавірусу померла принцеса Марія Тереза

У Франції від коронавірусу померла 86-річна іспанська принцеса Марія Тереза.

Принцеса померла в Парижі, поховали Марію Терезу 27 березня в Мадриді.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Король Філіп IV і королева Летиція також зробили тести на коронавірус, однак, вони виявилися негативними.

Spanish Princess Maria Teresa of Bourbon-Parma becomes first loyal to die from #coronavirus

▪️ The 86-year-old princess has died in Paris, and a funeral was held in Madrid.

▪️ King Felipe IV and Queen Letizia have both tested negative for the virus. pic.twitter.com/dxtoO1Qswj

— EHA News (@eha_news) March 29, 2020