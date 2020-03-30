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Факти / Світ

Принц Чарльз вилікувався від коронавірусу

71-річний принц Чарльз, у якого раніше виявили коронавірус, вже одужав від Covid-19 і більше не перебуває на самоізоляції.

– У Кларенс-хаусі підтвердили, що після консультацій з особистим лікарем, принц Уельський наразі вже не на самоізоляції, – повідомив у заяві речник принца Чарльза.

Офіційний представник палацу також заявив, що принц Чарльз здоровий і дотримується обмежень британського уряду.

Він провів семиденний карантин у своєму будинку у приватній резиденції Балморал.

Джерело: ВВС

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