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Факти / Світ

У Бельгії кіт заразився коронавірусом від господаря

У Бельгії співробітники факультету ветеринарії Льєзького університету зафіксували випадок зараження коронавірусом від господаря до кота.

Ветеринари зазначили, що кішка страждала від тимчасових труднощів з диханням і проблем з роботою травного тракту.

За словами вірусолога Еммануеля Андре, йдеться про виняток, який трапився, ймовірно, через тісний контакт господаря з твариною.

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– Однак немає підстав вважати, що тварини можуть переносити хворобу та сприяти розвиткові пандемії, – наголосив науковець.

Фахівці рекомендують просто дотримуватися стандартних правил гігієни граючись з тваринами: уникати тісного контакту, мити руки, не дозволяти торкатися обличчя.

Раніше Факти ICTV писали, чим коронавірус відрізняється від грипу.

Джерело: Deutsche Welle

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