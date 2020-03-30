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У Караганді через коронавірус під замок закрили увесь під’їзд будинку

У Казахстані в Караганді на замок закрили увесь під’їзд багатоповерхового будинку.

У під’їзді було вогнище коронавірусу, а мешканці виявилися контактними особами. Щоб вони не втекли, влада заблокувала вхідні двері на 14 днів.

Обіцяли двічі на день за замовленням доставляти продукти і забирати сміття.

 

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От подписчика: подъезд с людьми закрыли. Ермекова 106 ⠀ #karaganda #Kazakhstan #krg #shock_krg #Балхаш #Жезказган #Шахтинск #крг #Казахстан #Караганда #вкараганде #этокараганда #vkaragande #Сарань #Пришахтинск #Майкудук #Сортировка #Темиртау #Актас #Абай #Шахан #Сатпаев #алматы #астана #Менояндым #отправдынеубежишь #adilsailayushin #уменяестьвыбор

Допис, поширений Караганда – shock_krg (@shock_krg)

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Правозахисники вже засудили дії місцевої влади.

– Під загрозу ставляться життя і здоров’я жителів під’їзду. Може виникнути багато екстрених ситуацій, за яких знадобиться термінова евакуація.

Наприклад, витік газу, задимлення, невдала хімічна обробка. Випадки, коли люди повинні негайно покинути приміщення, – прокоментував правозахисник Джохар Утебеков.

Нагадаємо, станом на 30 березня в Казахстані зафіксовано 293 випадків коронавірусу.

Джерело: Sputnik

Фото: Pixabay

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