У Караганді через коронавірус під замок закрили увесь під’їзд будинку

У Казахстані в Караганді на замок закрили увесь під’їзд багатоповерхового будинку.

У під’їзді було вогнище коронавірусу, а мешканці виявилися контактними особами. Щоб вони не втекли, влада заблокувала вхідні двері на 14 днів.

Обіцяли двічі на день за замовленням доставляти продукти і забирати сміття.

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Правозахисники вже засудили дії місцевої влади.

– Під загрозу ставляться життя і здоров’я жителів під’їзду. Може виникнути багато екстрених ситуацій, за яких знадобиться термінова евакуація. Наприклад, витік газу, задимлення, невдала хімічна обробка. Випадки, коли люди повинні негайно покинути приміщення, – прокоментував правозахисник Джохар Утебеков.

Нагадаємо, станом на 30 березня в Казахстані зафіксовано 293 випадків коронавірусу.

Джерело: Sputnik