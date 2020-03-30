У Нідерландах під час карантину вкрали картину Ван Гога

У ніч на 30 березня, розбивши скляні вхідні двері, картину Spring Garden художника Вінсента Ван Гога викрали з музею Singer, що розміщений неподалік Амстердама.
Музей був закритий 12 березня у зв’язку з обмежувальними заходами.
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Картина була надана музею в оренду, а вкрали її в ніч на 30 березня. На картині 1884 року зображений весняний сад священика в Нюнені, місті, де в той час жив Ван Гог.
Директор музею Ян Рудольф де Лорм заявив, що був шокований крадіжкою.
Крадіжку картини розслідують правоохоронні органи.
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