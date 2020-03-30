У Нідерландах у залі Євробачення лікуватимуть хворих на коронавірус

У Роттердамі концертний зал Ahoy, в якому мав би проходити міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020, тимчасово переобладнали в госпіталь для хворих на коронавірус.

Ahoy вже почали обладнувати, там розмістили 88 ліжок, але за необхідності це можуть бути 680 ліжок.

Читайте: У Бельгії кіт заразився коронавірусом від господаря

З квітня концертний зал почне приймати хворих на коронавірус, які потребують догляду, але яким не потрібна госпіталізація.

Раніше Факти ICTV писали, що у Нідерландах під час карантину вкрали картину Ван Гога. Картина була надана музею в оренду, а вкрали її в ніч на 30 березня. На картині 1884 року зображений весняний сад священика в Нюнені, місті, де в той час жив Ван Гог.

Джерело: NU.nl

Фото: eurovision