У США Трамп продовжив протиепідемічні заходи до 30 квітня

Президент США Дональд Трамп оголосив про продовження дії рекомендацій про соціальне дистанціювання до 30 квітня.

На прес-конференції у Білому домі американський президент сказав, що пік хвороби настане через два тижні.

– Моделі показують, що пік смертності буде досягнутий протягом двох тижнів. Ми хочемо, щоб цей жах закінчився якнайшвидше. Для цього ми продовжуємо наші рекомендації щодо запобігання розповсюдження коронавірусу до 30 квітня, щоб зупинити його, – сказав Трамп.

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Він очікує, що з 1 червня США зможуть почати відновлення після пандемії, яка, за його оцінками, забере життя від 100 до 200 тис. американців, хоча аналітики прогнозують втрати до 2 млн осіб.

– Якщо нам вдасться скоротити кількість смертей до 100-200 тис. осіб, це значить ми добре попрацювали, – сказав президент США.

Нагадаємо, США стали першою країною в світі за кількістю хворих коронавірусом.

Станом на 30 березня, у США зафіксовано 142 356 заражених Covid-19, з них 4 856 одужали, а 2 506 – померли.