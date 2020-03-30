69-річний співак Алан Меррілл помер від коронавірусу.
Про смерть співака повідомила донька музиканта Лаура.
– Коронавірус забрав життя мого батька. Мені дали дві хвилини, щоб попрощатися. Він здавався умиротвореним, – сказала Лаура.
Співак помер через ускладнення, які викликав коронавірус.
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Алан Меррілл був першим жителем Заходу, хто отримав статус поп-зірки в Японії.
Він також є вокалістом та автором легендарної пісні I Love Rock ‘n’ Roll.
Раніше Факти ICTV писали, що у Франції від коронавірусу померла 86-річна іспанська принцеса Марія Тереза.
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