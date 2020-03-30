Загроза №1. Як світ консолідується у боротьбі з коронавірусом

Всупереч прогнозам про кібератаки, штучний інтелект, ядерну війну та кліматичні зміни коронавірус зламав світовий порядок. Загроза виявилась набагато прозаїчнішою. Нині вже 195 держав підтвердили у себе випадки зараження інфекцією Covid-19. Це означає, що в тій чи іншій мірі коронавірусом хворіє увесь світ.

Більше 20 тис. загиблих та 500 тис. виявлених інфікованих. Світ звикає жити у новій реальності, до якої його ніхто не готував. Пандемія напряму або опосередковано торкнулась кожного. На карантині уся планета.

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Нині, для уряду будь-якої держави, вірус – це загроза номер один. Країни намагаються скооперуватись. Китай надсилає групи медиків до Італії, а Німеччина приймає хворих з епіцентру хвороби у Європі.

Лідери держав G-20 екстрено провели перший в історії клубу віртуальний саміт, щоб виробити план дій подолання пандемії.

Двадцятка країн пообіцяла створити єдиний фронт боротьби проти вірусу, а у світову економіку буде інвестовано $5 трлн. Медіа повідомляють, що ініціатором екстреної зустрічі був іспанський прем’єр Педро Санчес. Нині його країна на другому місці із розповсюдження зарази у Європі після Італії.

Країна на жорсткому карантині. Поліцейські, остерігаючись, перевіряють перехожих. Штрафи та навіть арешти стали нормою, а спецтехніка обробляє цілі будинки та подвір’я.

У Франції на боротьбу з невидимим ворогом залучили армію. Військові виконуватимуть захисні, логістичні та санітарні функції.

У країні запроваджено суворий карантин. Виходити на вулицю можна лише для закупівлі продуктів першої необхідності або ліків. З собою необхідно мати роздрукований варіант, в якому вказано мету виходу і час.

Тим часом на перше місце у світі за кількістю інфікованих вийшли США. Лише у Нью-Йорку понад 30 тис. захворілих. Сам американський президент потрапив на тижні у курйозну ситуацію. Він поспішно відхилився від лікарки, яка сказала, що у неї була температура. Жінці довелося пояснювати, що тест на коронавірус у неї негативний.

Цього тижня карантин хоч із запізненням запровадила сусідка Китаю Індія. Враховуючи майже півторамільярдне населення і внутрішніх мігрантів, котрі нині змушені повертатись додому у різні куточки величезної країни, самоізолюватись тут дуже важко.

Але поліція діє жорстко. Порушників б’ють палицями прямо на вулицях, змушують присідати та віджиматись.

Тим часом у Китаї епідемія йде на спад. У провінцію Хубей, звідки і пішов світом вірус, потроху повертаються люди.

А в ізольованому до недавнього часу місті Ухань запустили автобуси. Китайська стіна знову відкрита для туристів, хоч і частково. Діти почали повертатись до шкіл.

Як би там не було Піднебесна потроху повертається до нормального життя. Це станеться і з іншими країнами. Та вже з новим досвідом та розумінням, наскільки ми уразливі.

Нагадаємо, частина українських туристів, які прилетіли в Бориспіль із Балі, відмовляються відправитися на обсервацію і далі перебувають в літаку вже більш як вісім годин.