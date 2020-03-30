Збитки на трильйони доларів. Як коронавірус вплине на світову економіку

Пандемія коронавірусу зупиняє світову економіку. В МВФ кажуть, що ситуація гірша, ніж під час кризи 2008-2009 років. Та, схоже, тут взагалі не підійде жодне історичне порівняння. Аналогів просто не було.

Таких швидких темпів падіння не було навіть за часів Великої депресії. Власне втрати вже вражають. За останній тиждень лише в США надійшло 3,8 млн нових заявок на отримання допомоги з безробіття. Це національний рекорд.

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За прогнозами Міжнародної організації праці загалом у світі понад 30 млн людей можуть залишитися без роботи через пандемію коронавірусу. За підрахунками екс-міністра економіки Мілованова – в Україні армія безробітних зросте щонайменше на 500 тис.

Збитки лише світової туристичної галузі вже обраховують в $1 трлн. Перший квартал 2020 року встигли охрестити найгіршим для світової економіки в історії, а це лише початок.

Особливо постраждають також галузі, орієнтовані на експорт сировини. Ускладнює ситуацію рекордне падіння вартості нафти. ЇЇ ціна опустилася нижче $25 за барель.

Нафтову кризу вже називають найбільшою за останні 100 років. Особливо вдарить вона по Росії, яка сама посприяла перенасиченню нафтового ринку. План Кремля полягав в тому, щоб вибити з ринку американських виробників сланцевої нафти. Натомість вийшов класичний постріл у власну ногу.

Американські компанії ще мають запас міцності, в Росії ж втрата надходжень від експорту нафти катастрофічна для бюджету. Рубль вже ринув у піке до позначки 100 за $1, до цього додалися проблеми з коронавірусом і перенесений через це процес трансформації влади.

Та неконтрольований обвал на нафтовому ринку потягне за собою і інші сировинні ринки. А це вже нічого гарного не передбачає і для України.

Але Україна могла б зробити інші кроки, які не потребують грошових вливань, але є ефективними. США відтермінували виплату іпотечних та студентських кредитів, а банкам до 15 травня заборонено стягувати пеню та штрафи. У переважній більшості країн запроваджено податкові канікули для постраждалого бізнесу. Забороняють брати плату за оренду приміщень.

У Верховній Раді з’явився законопроект з подібними пропозиціями. Водночас здоров’я нашої економіки багато в чому залежатиме від співпраці з МВФ.

Згідно із соціологічними опитуваннями власних коштів у майже 60% українців вистачить на 4 тижня карантину. Без допомоги МВФ країну чекають найгірші сценарії кризи. А всі розмови про оголошення дефолту і відмову від кредитів фонду економісти називають безвідповідальними спекуляціями, за якими буде падіння гривні та шалена інфляція.

Разом з тим, не слід забувати, що будь-яка криза це й період нових можливостей. Будуть й ті, хто вийде з кризи на коні.

З’являться нові звички, нові бізнес-пропозиції, нові моделі поведінки. Хто першим адаптується до нових реалій – той і переможе.

Нагадаємо, Мінкультури запропонувало українським готелям розміщувати туристів на 14 днів резервації за бюджетні кошти.