Чим зайнятися вдома на карантині – топ-7 розваг

Продовження карантину можна оцінити і позитивно. Цей час можна провести з родиною. Та й навіть у чотирьох стінах можна викроїти трохи часу на себе. В соцмережах люди діляться відео, де вони рибалять, ходять на полювання та влаштовують барбекю прямо вдома.

Світське життя ніхто не скасовував. Вдома можна вдягти краватку, а дружина вигуляє вечірню сукню. Сходити на концерт якоїсь зірки можна не виходячи з квартири, адже чимало співаків та співачок зараз це роблять онлайн та навіть безкоштовно.

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Щоб розігнати кров і підняти тонус корисно в цей час також і займатися спортом. Тільки не на вулиці, де це наразі небезпечно.

Можна мотати кола по кімнаті, або хоча б 10 хвилин виконувати фізичні вправи. Якщо просто валятися на підлозі не для вас, влаштуйте смугу перешкод з усього, що є під рукою.

Пам’ятайте, що сумно у чотирьох стінах може бути не лише вам, а і вашим домашнім улюбленцям. Розважте їх, розкажіть, що таке коронавірус. Навчіть фітнесу або запаліть музикою. Головне не перестаратися.

Чого лише не зустрінеш у соцмережах. Останнім часом там поширюються різноманітні челенджі. Це коли треба щось зробити, зняти це на відео і передати естафету іншим. Одна жіночка навіть вирішила утнути фокус із гільзою від туалетного паперу.

В українських родинах створено справжні стратегічні запаси гречки, макаронів та консервів. Соцмережі жартують, що якщо карантин затягнеться, то скоро будемо розраховуватися бартером.

Маски досі в дефіциті, тому кожен викручується як може. Вам пощастило, якщо у вас є гарні сусіди. Тоді не треба ходити зайвий раз в магазин, якщо запаси скінчилися – сусід врятує.

Якщо антисептика під рукою немає, краще не торкатися зайвий раз предметів на вулиці. Або відкрийте у собі екстрасенсорні здібності. Наприклад, жіночка з Полтавщини наробила галасу у соцмережах своїми чаклунськими заклинаннями. Та це насправді бабця Гаррі Поттера – впевнені соцмережі.

Ми вчимося жити у цих нових умовах. Наприклад, в Італії священик уже провів службу онлайн за допомогою телефону, щоб не наражати паству на небезпеку.

Будьте здорові та більше посміхайтеся – це найкращі ліки від паніки та депресії.

Нагадаємо, в Італії розглядають два сценарії повернення до життя після ізоляції.