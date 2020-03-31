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Факти / Світ

Франція і Німеччина закликають не блокувати роботу ОБСЄ та інших організацій на Донбасі

Міжнародне співтовариство повинне активно продовжувати докладати зусилля задля припинення жорстоких конфліктів у світі. Таку заяву зробили глави МЗС Німеччини та Франції.

Зокрема, щодо конфлікту на сході України Франція і Німеччина закликають усі сторони взяти на себе відповідальність, зважаючи на серйозні загрози здоров’ю людей.

Крім того, Франція і Німеччина глибоко стурбовані обмеженнями, які ввели з 21 березня 2020 року щодо Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) члени збройних угруповань на територіях, які не контролюються урядом.

Адже епідемія Covid-19 не повинна стати приводом для обмеження свободи пересування місії.

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Також міністри закордонних справ закликають скасувати обмеження на доступ до зон, які не контролюються урядом, представництвам ООН, неурядовим організаціям та Міжнародному комітету Червоного Хреста.

– Ми знову звертаємося до сторін із закликом виконати спільні домовленості, зроблені на останньому саміті у нормандському форматі (9 грудня 2019 року – Ред.), які, зокрема, стосуються досі нових пропускних пунктів, зони розведення, розмінування та нового обміну полоненими.

Франція і Німеччина продовжують підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України і зберігають прихильність до мирного і сталого врегулювання конфлікту у межах повного виконання Мінських домовленостей.

Нагадаємо, раніше МЗС України закликало Росію виконати домовленості нормандського формату.

Джерело: МЗС Німеччини

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