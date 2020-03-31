Кардинал Анджело де Донатіс заразився коронавірусом

У генерального вікарія Риму, кардинала Анджело де Донатіса підтвердився Covid-19. Він став першим католицьким чиновником найвищого рангу, що заразився коронавірусом.

66-річного кардинала госпіталізували до римської лікарні Джемеллі.

У нього висока температура, але загальний стан – задовільний.

Лікарі прописали йому антивірусну терапію.

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Найближче оточення вікарія знаходиться на самоізоляції.

Відзначається також, що кардинал останнім часом не мав особистого контакту з Папою Франциском.

Нагадаємо, станом на 31 березня в Італії 101 739 осіб заразилися коронавірусом, водночас вилікувалася уже 14 620 пацієнтів, а помер 11 591 хворий.

Джерело: Crux