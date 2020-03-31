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Факти / Світ

Князь Монако Альберт ІІ вилікувався від коронавірусу

Князь Монако Альберт II одужав після коронавірусу Covid-19 та незабаром приєднається до королівської родини.

Про це повідомили у королівському палаці Монако.

– Лікарі, що наглядали за Альбертом II з моменту зараження Covid-19, дозволяють йому закінчити карантинний період. Князь вилікувався і зараз стан його здоров’я відмінний, – йдеться у заяві.

 

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Князь Альберт ІІ подякував усім за підтримку та ще раз нагадав жителям Монако про важливість ретельного дотримання карантинних заходів та самоізоляції.

– Суворе дотримання цих правил допоможе зупинити поширення коронавірусу. Нам потрібні терпіння, довіра, мужність та солідарність.

Нагадаємо, 19 березня у князя Монако виявили коронавірус. За його словами, першими симптомами були нежить та лихоманка.

Джерело: Hello Magazine

Фото: Dreamstime

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