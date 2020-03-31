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Факти / Світ / Росія

Пандемія коронавірусу не врятувала РФ: США продовжили санкції через кібератаки

Дональд Трамп своїм указом продовжив на рік дію санкцій проти Росії через кібератаки проти США.

– Ця зловмисна діяльність у кіберпросторі досі несе надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США, – йдеться на сайті Білого дому.

У зв’язку з цим Трамп на один рік продовжив надзвичайний стан, який запровадив указом від 1 квітня 2015 року Барак Обама.

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Тобто Мінфін країни буде і далі блокувати рахунки і активи росіян, причетних до кібератак проти Сполучених Штатів.

Днями на нараді лідерів країн G20, присвяченій пандемії коронавірусу, президент Росії Володимир Путін обмовився про мораторій на санкції під час епідемії, запропонувавши відмовитися від обмежень для взаємних поставок медикаментів, продовольства, обладнання та технологій.

Джерело: whitehouse.gov

Фото: Dreamstime

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