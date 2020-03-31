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Факти / Світ

Пандемія коронавірусу ще далека від завершення – ВООЗ

Влада країн Азії та Тихоокеанського регіону зможе взяти поширення коронавірусу під контроль ще дуже не скоро.

Про це заявив журналістам представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Такесі Касаї.

– Це буде довгострокова битва, і ми не можемо послаблювати пильність, – сказав він.

Експерт попередив, що у країнах, де спостерігається скорочення числа випадків інфікування, може статися друга хвиля епідемії через зниження ступеня контролю.

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В організації очікують, що Європа з часом перестане бути центром поширення коронавірусу, а інфекція перейде до інших районів і у підсумку пошириться всюди у світі.

Нагадаємо, станом на 31 березня у світі коронавірусом інфіковано 786 228 осіб. Найбільшу кількість випадків коронавірусу зафіксовано в США, Італії та Китаї.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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