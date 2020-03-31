Коронавірус Covid-19 й далі поширюється світом. Епіцентр епідемії перемістився у США, де кількість хворих перевищує 155 тис. Це вдвічі більше, ніж у Китаї.

Covid-19 без перебільшення змінив світ, який донедавна був глобалізованим. Країни самоізолюються, вживають безпрецедентні заходи для того, щоб запобігти розповсюдженню вірусу, суспільство звикає до нових реалій життя онлайн, а економічна криза, яку кілька років пророкують експерти, вже на порозі.

Та поки одні зайняті боротьбою з наслідками вірусу, інші поширюють конспірологічні теорії щодо виникнення Covid-19. До того ж більшість чуток – з Китаю.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Факти ICTV розповідають, як Китай намагається відхреститись від розповсюдження коронавірусу, які найпопулярніші теорії змови поширюються в інформаційному просторі та чому це все дуже схоже на тактику Росії.

Звідки виник коронавірус?



Офіційна версія, підтверджена китайським центром з контролю та профілактики, свідчить про те, що вірус поширився з ринку морепродуктів у місті Ухань провінції Хубей. А саме – був переданий від диких тварин, які на цьому ринку продавались. Одна з версій свідчить, що вірус виявлено у м’ясі змій, інша – у кажанів.

Саме на ринку знайдено “нульового пацієнта” – це 57-річна Вей Гіксіан, яка торгувала креветками, пише The Wall Street Journal.

Вірусологи вже довели, що коронавірус не має ознак інженерії в лабораторії, а епідеміологи підтверджують, що перший спалах був саме в Ухані. Та попри це, теорій змов досі є чимало.

А неофіційно…

Місцева лабораторія поряд з Уханем. Ще один варіант – це те, що Covid-19 випадково потрапив у світ з лабораторії, що займалась дослідженням коронавірусу у кажанів. Вона розміщена за 280 метрів від ринку морепродуктів. Про це заявили китайські біологи Ботао Сяо і Лей Сяо у своєму звіті про можливі джерела спалаху коронавірусу 2019 nCoV.

Біологічна зброя із США. Одна з популярних теорій змов – це навмисне розповсюдження Covid-19, який винайшли у військовій лабораторії в США з метою ведення економічної війни з Китаєм.

Цікаво, що саме цю версію підтримують китайські чиновники – її кілька разів твітили заступник прес-секретаря Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзян та офіційні китайські державні ЗМІ.

Навіть більше, влада США заявляє, поширювати цей фейк намагаються тисячі пов’язаних з Росією акаунтів у соціальних мережах.

Є одне але. Дослідники одразу декількох авторитетних університетів – Колумбійського університету в Нью-Йорку, університету Тулейна в Новому Орлеані і Сіднейського університету в Австралії – стверджують, що китайський коронавірус виник і розвивався до свого нинішнього стану суто еволюційним шляхом.

Вони проаналізували структуру вірусу і не знайшли жодних ознак модифікації, яка була б необхiдна для його створення.

Варіант №3. Місце походження – Італія. Ще одна думка, яка поширювалась у китайських ЗМІ, свідчить про те, що хвороба вперше з’явилася в Італії ще в листопаді 2019 року. Тобто перед тим, як її зафіксували в Ухані.

Китай йде шляхом Росії?

Китай навмисно поширює теорії, нібито вірус насправді виник в інших країнах, аби відмити репутацію. Про це пише видання Axios, посилаючись на директора Альянсу за забезпечення демократії у Німецькому фонді Маршалла США Лору Розенбергер.

Так, Пекін перейняв досвід Росії у поширенні дезінформації і використовує схожу тактику:

генерує велику кількість суперечливих теорій;

створює конспіративні веб-сайти з непрозорим фінансуванням, які просувають ті самі теорії, які держава прагне посилити;

використовує дипломатичні та посольські акаунти у Twitter, а також державні ЗМІ для поширення різноманітних теорій.

Російська тактика дезінформації загалом дестабілізує інформаційний простір за допомогою поширення різноманітних теорій змов, аби створити хаос та розбрат у суспільстві.

Так, РФ застосовує схожу тактику для того, аби відхрещуватись від свого втручання в президентські вибори у США у 2016 році, причетності до отруєння російського розвідника Сергія Скрипаля та провини у збитті рейсу MH17 над Україною у липні 2014 року.

Китай прагне зняти з себе провину за несвоєчасну реакцію на епідемію та показати себе більш надійним партнером, ніж США. Саме тому, пише видання, країна розпочала міжнародну гуманітарну кампанію з надання медичних препаратів для десятків країн, що борються зі своїми спалахами, зокрема і для України.

Розповсюдження таких версій – це продовження інформаційної війни між США та КНР за першість у геополітичній боротьбі, вважає Валентина Бикова, медіааналітик Міжнародного центру протидії російській пропаганді.

– Звісно, КНР невигідна інформація, що саме Китай став країною, з якої на весь світ розповсюдилась пандемія Сovid-19. Тому влада КНР і надалі буде генерувати та розповсюджувати конспірологічні теорії, намагаючись “перевести стрілки” на інші країни.

Експерт прогнозує, Китай продовжить створювати десятки версій щодо походження вірусу. Це добре відомий фахівцям метод дезінформації – “принцип інформаційного перенавантаження” або “принцип Алі-Баби”, коли серед великої кількості версій, навіть фантастичних та абсурдних, губиться істина.

– Цей принцип використовувала РФ, щоб оббілити себе після збиття пасажирського боїнга МН17. Тоді за доволі короткий термін російські пропагандисти створили та розповсюдили у ЗМІ та соціальних мережах понад 40 різних версій події, іноді контроверсійних, які заперечували одна іншу. Але в цих теоріях була одна спільна риса – винними у трагічній загибелі пасажирів та екіпажу літака були “призначені” хто завгодно, крім російських військових, – розповідає Бикова.

Сьогодні навколо теми коронавірусу чимало фейків та дезінформації. Зокрема, новини про те, що винайдено ліки, які допомагають впоратись з Covid-19, що куріння дозволяє боротись з вірусом чи буцімто в Україні запроваджено захмарні штрафи за те, що діти гуляють на вулиці.

Факти ICTV закликають ретельно перевіряти інформацію – звертати увагу на першоджерело, того, хто її поширив, та чи є ця інформація на офіційних ресурсах.

Лілія Ященко