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Факти / Світ

У Польщі схвалили антикризову програму через Covid-19: як це вплине на українців

Сейм Польщі ухвалив програму під назвою Антикризовий щит, в межах якої іноземцям продовжать дозвільні документи на перебування і роботу на 30 днів після оголошення про завершення пандемії коронавірусу.

Програма спрямована на підтримку економіки країни на суму 212 млрд злотих (понад €45 млрд).

На час пандемії і 30 днів після неї в Польщі вирішили продовжити дозвільні документи на перебування і роботу іноземців. Проте іноземці не зможуть подорожувати територією інших держав, що входять у Шенгенську зону. Зате, зможуть реалізувати мету свого перебування в Польщі, наприклад, працювати.

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Також іноземець, у якого вийшов термін легального перебування під час дії надзвичайного стану або стану епідемії, зможе легально виїхати з Польщі, не побоюючись потрапити в статус нелегального перебування.

Раніше Факти ICTV писали, що відтік українських заробітчан у Польщі зупинив будівельну галузь країни. На карантин додому виїхало близько 20% українських працівників – це кожен п’ятий трудовий мігрант.

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