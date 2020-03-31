PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У США за останню добу від коронавірусу померло понад 500 осіб

У США за останню добу зафіксували 502 смерті від коронавірусу.

Це найвищий показник в країні з початку епідемії.

Станом на 31 березня в США зафіксували 164 539 випадків Covid-19. З них вилікувалися 5 896 осіб, а померло – 3 164.

Читайте: Пандемія коронавірусу не врятувала РФ: США продовжили санкції через кібератаки

Найбільшу кількість смертей зафіксували в Нью-Йорку, де від коронавірусу померло 914 осіб. У Вашингтоні зафіксовано 150 смертей.

Наразі США займає перше місце за кількістю Covid-19. На другому місці Італія, де зафіксовано 101 739 випадків коронавірусу.

Раніше Факти ICTV писали, що президент США Дональд Трамп заявив про можливе посилення федеральних правил соціального дистанціювання.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка