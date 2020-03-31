У США за останню добу від коронавірусу померло понад 500 осіб

У США за останню добу зафіксували 502 смерті від коронавірусу.
Це найвищий показник в країні з початку епідемії.
Станом на 31 березня в США зафіксували 164 539 випадків Covid-19. З них вилікувалися 5 896 осіб, а померло – 3 164.
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Найбільшу кількість смертей зафіксували в Нью-Йорку, де від коронавірусу померло 914 осіб. У Вашингтоні зафіксовано 150 смертей.
Наразі США займає перше місце за кількістю Covid-19. На другому місці Італія, де зафіксовано 101 739 випадків коронавірусу.
Раніше Факти ICTV писали, що президент США Дональд Трамп заявив про можливе посилення федеральних правил соціального дистанціювання.
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