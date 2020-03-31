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У Туркменістані заборонили слово “коронавірус”

31 березня у Туркменістані офіційно заборонили використовувати слово коронавірус та Covid-19.

Заборона стосується усіх ЗМІ країни.

Також будь-які нагадування про вірус вилучать з усіх інформаційних брошур Міністерства охорони здоров’я.

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Окрім заборони говорити про коронавірус, у Туркменістані можуть заарештувати людину за носіння медичної маски у громадських місцях.

Президент Гурбангули Бердимухамедов стверджує, що в Туркменістані не виявлено жодного випадку коронавірусу.

Цікаво, що до президентства Бердимухамедов очолював Міністерство охорони здоров’я Туркменістану.

Нагадаємо, у зв’язку з пандемією коронавірусу в США посилили карантин. Відтепер у декількох штатах за вихід на вулицю без поважної причини можуть посадити до в’язниці.

Джерело: RSF

Фото: Dreamstime

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