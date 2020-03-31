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Факти / Світ

В Італії від коронавірусу померло близько 10% хворих

В Італії з початку пандемії коронавірусу померли близько 10% пацієнтів.

Станом на 31 березня в країні захворіли на коронавірус 101 739 осіб. З них 11 519 померли.

Водночас в Італії показник смертності пішов на зниження. У п’ятницю померло 919 осіб, у суботу – близько 800. А в неділю – на півтори сотні менше.

Читайте: Італія продовжує карантин до 12 квітня

Італійські медики з обережністю сподіваються, що країна пройшла пік епідемії.

До слова, у генерального вікарія Риму, кардинала Анджело де Донатіса підтвердився Covid-19. Він став першим католицьким чиновником найвищого рангу, що заразився коронавірусом.

Джерело: Worldometers

Фото: Dreamstime

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